Manisa'nın Demirci ilçesinin Çandır Mahallesi'nde ikamet eden Enver ve Şadiye Şen'in 9 aylık bebekleri Buğra Şen, aniden rahatsızlanması üzerine Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Poliklinikte ilk müdahalesi yapılan Buğra bebek, menenjit hastalığı şüphesi ve genel durum bozukluğu tanısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Servisine sevk edildi.
Hastane yetkilileri, bebeğin sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.
Buğra bebek, Turgut Özal Stadı'na inen hava ambulansıyla hastaneye gönderildi.
Kaynak: AA