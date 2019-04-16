Milliyetçi Hareket Partisi'nde analiz mesaisi sürüyor. Kızılcahamam'da milletvekilleri ile yapılan kamp tamamlandı. Şimdi sırada belediye başkanları ile Antalya'da yapılacak değerlendirme toplantısı var. Bir yandan da ziyaretler nedeniyle genel merkez hareketli.

Mazbatasını alan belediye başkanları önce genel merkeze gidiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor.

O isimlerden biri de Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu. Kayseri heyeti ziyarete çok özel bir hediye ile geldi. Bahçeli'ye 1870 yılında üretilen ve Osmanlı Devleti'nde ilk kullanılan tabancalar arasında yer alan Karadağ marka tabanca hediye etti. Bahçeli, tabancayı inceledi. Ziyaretçilere teşekkür etti.

Yerel seçimlerin ardından kampa giren ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP Lideri, partisinin milletvekilleri ve MYK üyeleri ile seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İki gün sürecek kampta “Üretken Belediyecilik” anlayışı için atılacak adımlar değerlendirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya kampının ardından tebrik ziyaretine çıkacak. İlk durağının Bilecik'in Söğüt ilçesi olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber