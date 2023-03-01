Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haticenur, kendisini kurtaran THY Teknik ekibiyle buluştu
Hatay'da, depremin 42'nci saatinde enkaz altından kurtarılan Haticenur Aslı Aldıç, kendisini kurtaran THY Teknik ekibiyle hastane odasında buluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binanın altında kalan 16 yaşındaki Haticenur Aslı Aldıç, 42 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Annesi, babası ve kardeşlerini depremde kaybeden Aldıç'ın, enkazdan çıkarıldıktan sonra limonlu su istediği anlar hafızalara kazındı.
Aldıç'ın tedavisi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sürerken, genç kız ve onu kurtaran Türk Hava Yolları Teknik ekibi hastane odasında buluştu.
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