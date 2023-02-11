Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli Coşkun'un 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a geldiği, dün de 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmayı planladığı öğrenildi.

Mehmet Yaşar Coşkun, bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KKTC'de yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenildi.