Hatay'daki orman yangını kontrol altında: 7 ev yandı, 4 araç hasar gördü

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'ne bağlı Armutçuk mevkiinde 2 kişi bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için ateş yaktı.

Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen ateş ormana sıçradı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 ev ve 4 araca zarar veren yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangının çıkmasına sebep olan iki kişi gözaltına alındı.

"Sabah geldiğimde evim ve aracım kül olmuştu"

Soğukoluk Mahallesi'nde evi yanan vatandaşlardan Sami İşcan, yangın başladığında şans eseri evde olmadığını ancak haber alır almaz eve gittiğini söyledi.

Evine gittiğinde aracının ve evinin yandığını görünce eve giremediğini belirten Sami İşcan, Akşam 22.00'ye kadar yangın yerinde bekledim, daha sonra bölgeden ayrıldım. Sabah geldiğimde evim ve aracım kül olmuştu. İçeride hiçbir şey kalmamıştı" dedi.

"Ciğerlerimiz yanmış"

Nilgün Duman da yaz aylarında serin olduğu için Soğukoluk Mahallesi'nde yaşadıklarını belirterek, "Yangının çıktığı saat 14.00'te hemen müdahale başladı ancak aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Tahliyeler başlayınca biz de İskenderun'a gittik. Sabah saatlerinde de geri geldik. Gördük ki ciğerlerimiz yanmış" diye konuştu.

"Deprem anlarını bir daha yaşadık"

Nilgün Duman'ın eşi Reşit Duman ise yangının ilk başta çok küçük bir alanı kapladığını ve bu yüzden tedirgin olmadıklarını ancak yarım saat içerisinde alevlerin yükselerek her yere yayılıp alev topuna döndüğünü anlattı.

Duman, Çok kötü olduk. Deprem anlarını bir daha yaşadık ifadelerini kullandı.