Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkiinde orman yangını çıktı.
Yangın, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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