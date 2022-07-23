İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Serinyol Mahallesi ile Altınözü Kıyıgören Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 23,66 gram eroin ile 166 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve E.S. emniyete götürüldü.