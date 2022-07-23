Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Serinyol Mahallesi ile Altınözü Kıyıgören Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 23,66 gram eroin ile 166 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. ve E.S. emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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