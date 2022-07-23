Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sahte altınla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan mağazalara sahte altın verip, karşılığında televizyon, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 3 mağazadan aynı yöntemle alışveriş yaptığı iddia edilen M.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Dolandırıcılık
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