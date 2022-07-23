Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan mağazalara sahte altın verip, karşılığında televizyon, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 3 mağazadan aynı yöntemle alışveriş yaptığı iddia edilen M.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.