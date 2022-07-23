Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Refüje çıkan ambulanstaki hasta yaşamını yitirdi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde refüje çıkan ambulansta bulunan hasta yaşamını yitirdi, 3 sağlıkçı yaralandı.
Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.
Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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