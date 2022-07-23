Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de polis aracı devrildi: 3 polis yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de resmi polis otosunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Y.Ş. idaresindeki resmi polis aracı, Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
İnşaat malzemelerinin bulunduğu depo yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz