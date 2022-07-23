Y.Ş. idaresindeki resmi polis aracı, Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.