Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 67 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 67 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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