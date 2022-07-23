Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 04:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otel yemekhanesinde yangın
Bursa'da bir otelin yemekhane bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bulunan bir otelin yemekhane bölümünde iddiaya göre su ısıtıcısından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa söndürülen yangın nedeniyle yemekhane bölümünde hasar meydana geldi.
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