Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA Arşiv]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen, farklı ülkelere mensup 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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