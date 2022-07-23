Remzi A. idaresindeki otomobil, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette seyreden otomobildeki Nida M ise kaza yapan araca çarpmamak için şerit değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine ve yol kenarındaki çitlere çarptı.

Kazada Nida M. ve diğer otomobildeki Özge C. yaralandı. Yaralılardan Özge C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.