Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobille cip çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
O.T. idaresindeki otomobil ile M.G. yönetimindeki cip, Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü O.T. hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ü.G.T. ile kızı F.Z.T. ağır yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza yerinden kaçan cip sürücüsü M.G'nin polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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