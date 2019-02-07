İskenderun'da etkili olan fırtına nedeniyle dev reklam panoları yıkılırken, bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu gün boyu süren elektrik kesintileri yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerinin ise çatısı uçtu.

İskenderun Limanı içinde bulunan tersanenin sundurmasının uçması sonucu da maddi zarar oluştu. Limanının yanındaki Sahil Güvenlik Komutanlığının duvarına uçan sundurma tamamen parçalanırken olayda ölen, yaralanan yok.

Fırtınayla birlikte yüksek kesimlerde kar ve yağmur etkili oldu.

Öğle saatlerinde Belen ilçesi semalarında görünen gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu.

Fırtına nedeniyle Arsuz ve İskenderun balıkçı barınağındaki tekneler de denize açılamadı.

Kaynak: İHA