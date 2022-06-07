Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da otomobil devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Antakya ilçesi Antakya-Samandağ yolu Kuzeytepe mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Trafik Kazası
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