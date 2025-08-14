Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2025 00:32

Hatay'da orman yangını: 2 mahalle tahliye edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi ve Bademli Mahallesi tahliye edildi. Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

Hatay'da orman yangını: 2 mahalle tahliye edildi

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 18 arazöz, 6 su tankı, 7 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Emniyet ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

"Mal ve can kaybımız söz konusu değil"

Vali Mustafa Masatlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.10'da ihbarın geldiğini söyledi.

İhbar üzerine yangın bölgesine başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin intikal ettiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerimizde tedbir amaçlı yaklaşık 540 vatandaşımızı da şu an itibarıyla tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde burada bulunan boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Rüzgarla ilgili önemli bir risk şu an itibarıyla söz konusu değil. Arkadaşlarımız genel manada yangının seyriyle ilgili öngörüleri ölçüsünde tedbirlerini alıyorlar. Gerek araç planlaması, gerek personel planlaması da bu şekilde yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla da herhangi bir mal ve can kaybımız söz konusu değil."

ETİKETLER
Hatay Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı
00:30
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi
00:27
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
00:04
Avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklama talebi
23:34
Gazze'de 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor
23:26
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ