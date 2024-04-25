Çok Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.04.2024 11:36

Hatay'da köpekten kaçarken düşen kızın ayağı kırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen kızın ayağı kırıldı.

Hatay'da köpekten kaçarken düşen kızın ayağı kırıldı
[Fotograf: AA]

23 Nisan'da kuzenleriyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Zeynep Açar, sahipsiz köpeğin üzerine gelmesi üzerine korkup kaçarken yere düştü.

Düşme sonucu sağ ayağı kırılan genç kız, ailesi tarafından götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Zeynep'in babası Mithat Açar, ayağı kırılan kızının ameliyat edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten korkup kaçınca ayağını kırdı. Ameliyat oldu. Kızım lise öğrencisi, raporunu aldık, birkaç gün okula gidemeyecek. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Herkese saldırıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu köpekleri toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin" dedi.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 698 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
14:09
Bakan Bolat: Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:07
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
13:50
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
13:48
EKPSS 115 bin adayın katılımıyla pazar günü yapılacak
Trakya'da son yağışlar buğday ve kanola üreticisini sevindirdi
Trakya'da son yağışlar buğday ve kanola üreticisini sevindirdi
FOTO FOKUS
Cepheden TBMM'ye: "Kolsuz" Mehmet Faik Bey
Cepheden TBMM'ye: "Kolsuz" Mehmet Faik Bey
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ