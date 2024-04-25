Hatay'da köpekten kaçarken düşen kızın ayağı kırıldı

23 Nisan'da kuzenleriyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Zeynep Açar, sahipsiz köpeğin üzerine gelmesi üzerine korkup kaçarken yere düştü.

Düşme sonucu sağ ayağı kırılan genç kız, ailesi tarafından götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Zeynep'in babası Mithat Açar, ayağı kırılan kızının ameliyat edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten korkup kaçınca ayağını kırdı. Ameliyat oldu. Kızım lise öğrencisi, raporunu aldık, birkaç gün okula gidemeyecek. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Herkese saldırıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu köpekleri toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin" dedi.