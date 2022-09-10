Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da koltuk imalathanesinde yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir koltuk imalathanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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