Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden K.D. idaresindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu N.E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü N.E. ile eşi B.E, çocukları K.E. (7) ve N.E.E. (9) yaralandı.
Ailenin 4 aylık bebeği M.E. ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
N.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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