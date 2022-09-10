Yayla Mahallesi Mustafa Erciyes Caddesi'nde Özkan Gökçebay ile komşusu Umut Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y, Gökçebay'ı bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökçebay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra suç aleti ile yakaladı.

Yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.