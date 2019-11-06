Türkiye

Hatay'da kaçak imalathanede bir ton yoğurt ve peynir bulundu

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:00 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 16:07

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen kaçak imalathanede satışa hazır halde bir ton yoğurt ve peynir ele geçirildi.