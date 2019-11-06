İstanbul genelindeki meyve ve sebze pazarlarında kasa kasa ıspanak esnafın elinde kaldı.

"1 liraya satıyoruz yine satılmıyor"

Yetkililerin yabani otların karışması nedeniyle zehirlenme olaylarının yaşandığını açıkladığı ıspanağa temkinli yaklaşan tüketici, alternatif sebzeleri tercih etti.

Geçen hafta pazarda 5 liraya satılan ıspanak, pazartesinden beri tezgahta 1 ila 2 lira arasında satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadı. Günde ortalama 200-300 kilogram olan ıspanak satışları, 5-10 kilograma kadar düştü.

Esenler Kemer Mahallesindeki pazar esnafı Emrullah Dekak, "Ispanak geçen hafta 5 liraydı. Şimdi 2 liraya satıyoruz, ama satılmıyor. Akşam 1 liraya satıyoruz yine satılmıyor" dedi.

"Sebze halinde de ıspanak alan yok. 'Al götür, kasa 1 lira' diyorlar ama alan esnaf yok, satılmıyor çünkü" diyen Dekak, pazarlardaki ıspanağın çoğunlukla pazartesinden kalma olduğunu söyledi.

"Zararına satıyorum, satamazsam çöpe gidecek"

Pazar esnafı Mervan Oruç da, ıspanağın içine karışmış farklı otların kişileri zehirlediğini savunarak şöyle konuştu:

"Akşam evde ıspanak yedim, gayet de güzeldi. Elimde şu an 80 kilogram var. Kilogramını 2 lira. Önceden halde 2 liraydı, biz 2 liraya alıyorduk. Zararına satıyorum, satamazsam çöpe gidecek. Bir daha da almam, dün halden 'Belki satılır' diyerek 150 kilogramı aldım ama keşke almasaydım. Pazarda 300-350 kilogram satıyordum, böyle olunca 'Satışlar düşer' dedim ama bu kadarını hesap edemedim."

Kaynak: AA