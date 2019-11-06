Van-Erciş kara yolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı.

Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti.

Sürücünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA