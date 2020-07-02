Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alanda zarar oluştu.
İncirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alevlere, 3 arazöz, 1 su tankı, 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: hatay yangın hatay haber hatay kırıkhanSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 20:11
Son Haberler
- 20:46
- 20:25
- 20:17
- 19:51
- 19:34
Sıradaki Haber
Bitlis merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz