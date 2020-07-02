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Bitlis merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik 30 Haziran'da Bitlis, Ankara, Denizli, İstanbul, Hakkari ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, görevden ihraç edilen eski albay Z.K, eski polis memurları G.U, H.I, İ,C. ve görevde olan polis memuru E.E.A. gözaltına alındı.
Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: bitlis haber bitlis terör operasyonu FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:02
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