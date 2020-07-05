Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çiftlik yanındaki sazlık alana da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çiftlikteki zeytinlik ağaçları ile sazlık alan zarar gördü.