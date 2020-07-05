Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay’da çiftlik yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında zeytinlik ve sazlık alan zarar gördü.
Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın çiftlik yanındaki sazlık alana da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çiftlikteki zeytinlik ağaçları ile sazlık alan zarar gördü.
Etiketler: hatay kırıkhan çiftlik yangınıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 20:56
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