Hastanede tedavi gören Mehmet Şahin, vefat edince morga kaldırıldı.

Morgda üzerinde isim yazan cenazenin babalarına ait olmadığını fark eden Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, hastane yetkililerine haber verdi.

Yapılan araştırmada Mehmet Şahin’in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Burka’nın yakınları hastaneye çağrıldı.

"Babamıza çok benziyordu"

İki ailenin hastane önünde karşılaşmalarında yaşanan tartışmada Burka ailesi, “Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti, babamıza çok benziyordu" dedi.

Sinirlerin gerildiği hastanede Şahin ailesi, Suriyeli Burka ailesinin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin tekrar getirilmesini istedi.

Gergin anların yaşandığı hastaneye polis çağrıldı. Polisler, tarafları sakinleştirerek olay çıkmasını önledi.

Savcılık kararıyla Reyhanlı'ya defnedilen Mehmet Şahin'in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilen cenaze mezardan çıkartılarak İskenderun'a getirildi.

Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı'ya götürdü.

Mehmet Şahin'in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söylediler.