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Yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Adana ve Mersin'e uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Tarsus Otogarı girişinde durdurdukları otobüste yaptıkları aramada 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otobüs şoförü M.Y. gözaltına alındı.
Zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Tarsus Emniyet Müdürlüğü Tarsus Otogarı Uyuşturucu hapSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 11:01
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