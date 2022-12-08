Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da bir evde el bombası ve mühimmat ele geçirildi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 4 adet el bombası, 1 adet silah, uyuşturucu hap ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler silah ve muhimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune Evler mahallesinde bir adresi belirledi.
Belirlenen adrese yapılan baskına 4 adet pimi çekilmemiş el bombası, 1 adet doçka mermisi, 3 adet kaleşnikof mermisi, 1 adet kısa dipçikli yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kelepçe, 1 adet şarjör, 33 adet captagon hap, 2 adet av tüfeği kabzası ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli M.S. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Hatay
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