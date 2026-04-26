AA 26.04.2026 11:46

Hatay'da barajlardaki doluluk oranı yağışlarla arttı

Hatay'da geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle kritik seviyeleri gören barajlarda doluluk oranı yağışlarla arttı. Su seviyesi geçen yıl kritik seviyelere gerileyen Karaçay ve Yayladağı barajları yağışlarla yüzde 100'e, Tahtaköprü yüzde 76'ya, Yarseli ise yüzde 91 doluluk oranına ulaştı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl son 65 yılın en az yağışını alan Hatay'da, "susuz kalma seviyesine" kadar gerileyen Tahtaköprü, Karaçay, Yarseli ve Yayladağı barajları, ocak, şubat, mart ve nisan ayı yağışları sayesinde toparlandı.

Geçen yıl kasım ayında su seviyesi yüzde 6'ya kadar gerileyen, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kentin 550 günlük ihtiyacını karşılayacak suyu depolayan barajda, yağışlarla kontrollü su tahliyesi yapılıyor.

Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan 6,5 milyon metreküp kapasiteye sahip Yayladağı Barajı da yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleriyle Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan, geçen yıl su seviyesi yüzde 6'ya kadar gerileyen 454 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı da yağışlarla yüzde 76 doluluk oranını gördü.

Antakya ve Altınözü ilçelerinde tarımsal sulamada kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nın seviyesi de yağmurun etkisiyle yüzde 91'e ulaştı.

Doluluk oranları artan barajlarda ekiplerce kontrollü su tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

