Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.04.2026 11:33

Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında

26 Nisan 2023'te açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, üç yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdi.

Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının 27 Nisan 2023'te yolcu taşımacılığına başladığını belirtti.

Hatta günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Sivas Hattı'mız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 405 kilometre uzunluğundaki hatta, 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attıklarını, hat boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu aktardı.

İstanbul-Sivas Hattı 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Hattın açılmasından 1 yıl sonra 4 Mayıs 2024 itibarıyla İstanbul-Sivas arasında aktarmasız seferlerin de başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam iki sefer olarak gerçekleştiriliyor. YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti."

Uraloğlu, YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayarak, 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağladıklarını aktardı.

Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı iki sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını belirtti.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Sivas YHT
Sıradaki Haber
Kazayı görüp durdu, otomobiline başka araç çarptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
'Teslim edilmeyen ürünlerin parasını faiziyle birlikte geri isteyin'
12:15
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
12:07
ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
11:59
Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1052'ye ulaştı
11:56
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
11:51
Hatay'da barajlardaki doluluk oranı yağışlarla arttı
2 bin 200 rakımda kar manzarası
2 bin 200 rakımda kar manzarası
FOTO FOKUS
TSK'nın bukalemun İHA'sı: Süper Şimşek
TSK'nın bukalemun İHA'sı: Süper Şimşek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ