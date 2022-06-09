Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 06:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Hatay'da antrepo yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sabahın erken saatlerinde, Arsuz'a bağlı Narduzu Mahallesi'nde gümrük mallarının bulunduğu antrepoda yangın çıktı.
Dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'nce helikopter sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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