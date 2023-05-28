Hatay tercihini değiştirdi, işte deprem bölgesinde oy dağılımı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Hatay tercihini değiştirdi

Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50,13, Kılıçdaroğlu yüzde 49,87 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,03, Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 oy almıştı.

Deprem bölgesi genelinde saat 21.06 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

ADANA:

Açılan Sandık: Yüzde 99,98

Recep Tayyip Erdoğan: %45,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04

ADIYAMAN:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

DİYARBAKIR:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %28,39

Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61

ELAZIĞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27

Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73

GAZİANTEP:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %62,75

Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25

HATAY:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87

KAHRAMANMARAŞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %75,77

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23

KİLİS:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %69,99

Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01

MALATYA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %71,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04

OSMANİYE:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %66,20

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80

ŞANLIURFA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %64,86

Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14