Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan Hatay Devleti Resmi Gazetesi Tıpkıbasım eserinin tanıtım toplantısı Hatay'da gerçekleşti.

Hatay Valiliği Meclis Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinlik Hatay Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere Hatay protokolü, BİK Genel Müdürü Rıdvan Durak ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

BİK Kurumsal İletişim Müşaviri Cihat Zafer Demirel, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz Hatay Devleti tarihindeki ilk gazetenin kuruluş sürecini değerlendirdi.

Konuşmaların ardından Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı protokol üyelerine takdim edildi.

89 sayı çıktı

Hatay Devleti, 2 Eylül 1938 yılında İskenderun Sancağı’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile kurulmuş, 29 Haziran 1939 tarihinde ise Türkiye’ye katılarak yeniden ilimiz olmuş bir Türk devletidir. Bu süre içerisinde Hatay Devleti olarak adlandırılmış ve devletin yasama organı oluşmuş, Resmî Gazetesi yayımlanmıştır.

İskenderun Sancağı’nda, Kasım 1937 yılından itibaren Anayasa yürürlüğe girmiştir. Hatay’ın bağımsız devletleşme sürecinin başlamasıyla gerekli altyapının oluşturulması çalışmaları hız kazanmış, oluşturulan resmi mevzuatın yayınlanması için bir resmi gazete ihtiyacı doğmuştur.

Bunun için de Türkçe, Arapça ve Fransızca olmak üzere üç dilde, İskenderun Sancağı Ceride-i Resmîye adıyla haftada bir yayınlanmak üzere resmi gazete oluşturulmuş, gazete her hafta perşembe günleri neşredilmiştir.

Hatay Devleti Resmî Gazetesi, büyük güçlükler içerisinde varlığını sürdürmüş ve 89 sayı çıkmıştır. Çoğu zaman 24 sayfa olarak yayımlansa da zaman zaman sayfa sayıları dönem şartları nedeniyle değişiklik göstermiştir.

Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, uzun bir çalışma sonucunda tıpkıbasım olarak, Hatay Devleti tarihi üzerine iki ciltten oluşan kapsamlı bir kitap hazırlayarak okurların ilgisine sundular.

Hatay Devleti Resmi Gazetesi tam bir dönem tarihi kitabı

Hatay Devleti tarihi üzerine kapsamlı, detaylı ve derli toplu bir çalışma olarak araştırmacıların, okurların, meraklıların ilgisine sunulmak üzere, büyük bir ekiple ve emekle ortaya bu eser çıktı.

Kitaba, Basın İlan Kurumu web sitesi yayınlar bölümünden ulaşmak mümkün.