Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 05:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan taksici alkollü çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne'de bir ticari taksi sürücüsü trafik kazasına karıştı. Yapılan kontrol sırasında alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine el konuldu.
Edirne Talatpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan taksici Gökhan Sofuoğlu, otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.
Kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.
Ehliyetine el konuldu
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahiplerinin keyif verici madde kullanıp kullanmadığı kontrol edildi.
Taksi şoförünün 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye bin 823 lira da idari para cezası kesildi.
Ardından araçlar, çağrılan çekici yardımı ile kaza mahallinden kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası Taksi
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