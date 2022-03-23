Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hastane asansöründe mahsur kalanlar duvar delinip çıkarıldı
İstanbul Sultangazi'de bir hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi, duvar delinerek kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe 10 kişi mahsur kaldı.
Asansörün içinde mahsur kalanlar yardım istedi. Asansör kapısının üzerindeki duvarı delen görevliler merdiven getirip mahsur kalanların aşağı inmelerini sağladı.
Yaşanan o anlar, hasta yakınlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için '"kullanılabilir" onayı verdikleri öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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