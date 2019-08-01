Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Temmuz ayı içerisinde farklı günlerde Konya Numune Hastanesinde meydana gelen hırsızlık olayları için çalışma başlattı.

İlk olarak hastanenin güvenlik kameraları incelendi. Hastane içerisinde dolaşan bir kişinin boş odalardaki televizyonları sökerek, hastane güvenliğine görünmemek için, çöp arabasının içerisinde hastaneden çıkardığı belirlendi.

Hastanedeki 6 farklı odadan 6 televizyonun çaldığını ortaya çıkarken şüphelilerin 23 yaşındaki Yusuf E ile 20 yaşındaki kardeşi Ferit E. olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber