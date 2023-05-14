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Türkiye
AA 14.05.2023 09:29

Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

Hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
[Fotograf: AA]

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için sandıklar kuruldu. 

Hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen seçmenlerin ise evlerine sandık gitti.

Kırklareli

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 80 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Eskici, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaşından dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Eskici, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

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Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 17 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Adıyaman

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir seçim sandığını, Ramazan Atar ile Fatma Kurt'un evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Fatma Kurt'un kızı Derya Dirgen, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Annesinin engelinden dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Dirgen, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ramazan Atar'ın eşi Hanım Atar ise eşinin hasta olması dolayısıyla okula oy kullanmaya gidemediğini, sandığın ayaklarına kadar getirilmesinin büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Van

Seçim Kurulu görevlileri, ilçeye bağlı Hafiziye ve Yeni Mahalle'de ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyen 5 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürdü.

Taşınabilir kabini, hasta ve engellilerin bulunduğu odalara kuran görevliler, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Hasta ve engelliler de kendileri için oluşturulan alanlarda oylarını kullandı.

92 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik ve Semiha Öztürk, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'da da hasta ve engellileri nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla oylarını kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kastamonu

Kuzeykent Mahallesi ile Candaroğulları Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde seyyar sandık, sandığa gidemeyen vatandaşın ayağına götürüldü.

Hastalığı nedeniyle sandığa gidemeyen Şükrü Atalay, "Allah devletimizden razı olsun. Sandık hizmetini benim ayağıma kadar getirdi. Oyumu kullandım. Hayırlı olur inşallah devletimize ve milletimize. Seyyar sandık hizmeti çok iyi. Bundan daha iyi bir hizmet benim gibi hastalar için olamaz. Geçtiğimiz seçimlerde az çok yürüyebiliyordum fakat hastalandıktan sonra bu seçimde sandığa gidemedim. Sandık benim ayağıma geldi. Sandık geldi, oyumu kullandım görevimi yaptım. Allah’tan devletimize ve milletimize hayırlı olsun diliyorum" dedi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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