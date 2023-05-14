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Türkiye
DHA 14.05.2023 07:25

Sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık yemini ederek göreve başladılar
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara gitti.

Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık yemini ederek göreve başladılar

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim." 

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