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Türkiye
İHA 15.10.2023 14:30

Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine, otomobille seyir halindelerken operasyon yapıldı.

Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri Serik'te, çeşitli suçlardan aranan 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini tespit etti.

Tespit üzerine şüphelilerin kullandıkları otomobile operasyon yapılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 8 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

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