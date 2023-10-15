Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri Serik'te, çeşitli suçlardan aranan 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini tespit etti.
Tespit üzerine şüphelilerin kullandıkları otomobile operasyon yapılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 8 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.