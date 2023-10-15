Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu ile mücadelede son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirliğini terörle eşdeğer olarak gördüğüne dikkat çekerek "Uyuşturucuya karşı mücadelemizi 'arzla' ve 'taleple' olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz" dedi.

Yerlikaya, bu kapsamda son 120 günde uyuşturucu ile mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını, 8 bin 379'unun tutuklandığını ve 3 bin 422'sinin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.