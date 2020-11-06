Tehlikeli anların yaşandığı görüntüler Isparta'dan geldi.

Kent merkezindeki Çayboyu mevkisinde ismi öğrenilemeyen 3-4 yaşlarında bir çocuk, seyir halindeki otomobilin sağ kapısından yere düştü.

Aynı yolda hareket halindeki başka bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun düşme anı, arkadan gelen otomobilin durması ve yol kenarındaki bir vatandaşın çocuğu kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.