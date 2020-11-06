Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer planlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.