Haber Giriş: Kaynak: AA
Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal oldu.
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer planlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
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