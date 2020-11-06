Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de kamu çalışanlarına toplu faaliyet kısıtlaması
[Fotoğraf: Tunceli genel görünüm/DHA]
Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların toplu olarak bir araya gelmesi yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.
Valilikten yapıyan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum içerisinde ve çevresinde kendi aralarında birlikte yeme-içme ve toplu etkileşimde bulunması yasaklanmıştır" denildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 17:21
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