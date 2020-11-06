İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.

Valilikten yapıyan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum içerisinde ve çevresinde kendi aralarında birlikte yeme-içme ve toplu etkileşimde bulunması yasaklanmıştır" denildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

