Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Sakarya'da dün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat çalışmaları yapan ve ele geçirilen dokümanların incelenmesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıbbi malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhisler bulunan Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.