Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hamsinin bollaşması için denizin soğuması bekleniyor
1 Eylül'de açılan sezonla birlikte Karadeniz'de balıkçılar avlanmayı sürdürüyor. Palamut, bereketiyle tezgahlardaki yerini alırken,, hamsi için deniz suyunun biraz daha soğuması bekleniyor.
Kastamonu'nun Çatalzeytin açıklarında ağlarını atan balıkçılar palamut sürüsü yakaladı.
Yaklaşık 20 bin palamut, uzun uğraşlarla tekneye alındı. Palamutlar, balıkçıların sevinci eşliğinde tezgahlara ulaştırılmak üzere kasalara koyuldu.
Rize'de de mezgit, istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor. Taptaze balıklar tezgahlarda yerini aldı.
Sezonun ilk hamsisi de 25 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, deniz suyunun biraz daha soğumasıyla birlikte hamsi fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Etiketler: rize palamut hamsi balıkçılıkSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:50
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