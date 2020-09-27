Haber Giriş: Kaynak: AA
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Köyü Baraj Gölü yakınında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 19:03
- 18:56
- 18:57
- 18:45
- 18:38
Sıradaki Haber
Esenyurt'taki silahlı saldırıda 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz