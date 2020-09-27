Mahmut Şevket Paşa Köyü Baraj Gölü yakınında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.