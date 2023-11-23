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Türkiye
AA 23.11.2023 13:40

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi

Edirne'deki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 40 liraya düştü.

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
[Fotograf: AA]

Av mevsimin açılması ve havaların soğumasıyla denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlayarak limanlara dönmeye başladı.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 40 liraya düştü.

Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi

Balıkçı Yusuf Çimen, hamsi bolluğu yaşandığını belirtti.

Bu sezon hamsinin bol miktarda avlandığını dile getiren Çimen, "Hamsi 40 liraya düşmüş durumda. Dün 50 liraydı. Şuan kampanya yaptık 3 kilogram hamsi 100 liradan satıyoruz. Hamsi de bolluk var. Bizler havaların soğumasıyla balık fiyatlarının düşeceğini söylemiştik. Kar yağışıyla birlikte denizde soğudu ve hamsinin de fiyatı 40 liraya kadar düştü. Biz bundan sonra hamsinin kilosunun 20 liraya kadar düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Balıkçılık Edirne
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